Nas Notícias Marques Mendes diz que líder parlamentar PSD deve pôr “lugar à disposição” Por

O líder parlamentar do PSD tem sido pressionado na opinião pública para deixar o cargo após a derrota de Pedro Santana Lopes nas eleições diretas do partido. Hugo Soares era apoiantes de Santana mas, para já, não presta declarações sobre o assunto, esperando falar com Rui Rio para depois tomar tomar qualquer decisão quanto à sua continuidade, ou não, à frente dos deputados do PSD.

Uma das vozes que já se mostrou crítica em relação a uma possível continuidade de Hugo Soares como líder da bancada laranja foi Marques Mendes, antigo presidente do PSD.

“Julgo que o que se impõe é que Hugo Soares ponha de imediato o lugar à disposição para que o líder do partido pondere e dê um sinal: se quer mantê-lo ou se quer substituí-lo”, afirmou o antigo presidente do PSD, no seu espaço de comentário na SIC.

Rui Rio não foi eleito deputado nas últimas eleições legislativas, daí que Marques Mendes saliente que este deva ter alguém da sua “de confiança” na Assembleia da República.

“Tem que ter [no parlamento] uma pessoa de confiança”.

Rui Rio assumirá funções só no mês de fevereiro após o congresso do PSD.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar