Markl revoltado com Maria Vieira: “Ela não era isto”

Nuno Markl não gostou de um comentário de Maria Vieira acerca do assassinato da ativista brasileira, Marielle Franco, e decidiu manifestar publicamente o seu desagrado contra aquilo que chama de “pura e inadulterada maldade”.

A troca de comentários entre Maria Vieira e um dos seus fãs na rede social Facebook levou Markl a manifestar-se, com desagrado, sobre a colega que conheceu.

“A mesma que impediu a polícia municipal de andar armada para sua defesa. Temos pena, shit happens, menos uma esquerdalha a consumir oxigénio”, escreveu um seguidor sobre a recente execução de Marielle Franco.

O radialista explica que “ficaria embaraçado de ter entre os meus seguidores um tipo capaz de se regozijar com uma execução cobarde de uma pessoa que foi para a luta com ideias e foi destruída por balas”, antes de considerar que Maria Vieira responder com um “insulto supremo a várias inteligências (incluindo a sua própria)”.

“A Maria – e, caraças, o quanto eu estimava a Maria, há uns anos – respondeu apenas ‘ela foi vítima dos seus próprios disparates’. E depois, no insulto supremo a várias inteligências (incluindo a sua própria) remata: ‘Ainda assim eu lamento a morte dela’. Tarde demais. Uma coisa é ser de direita, outra é ser de uma inominável maldade que não pertence a nenhuma ideologia. Isto nem sequer é ser ‘politicamente incorrecto’. Isto é só ser mau”, escreveu Markl.

A terminar, o radialista esclarece que “dá atenção a Maria Vieira”, porque a conheceu e, “durante muitos anos, ela não era isto”.

“E isto, repito, não tem a ver com ideologias. Tem a ver com uma coisa que não tem cor política: o lado mais deplorável e negro da Humanidade. Ela agora vive lá e vive feliz, aparentemente. E isso, para quem a conheceu e trabalhou com ela, é profundamente triste”, escreve.

