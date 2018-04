Motociclismo Mário Patrão visa os pontos no Algarve Por

Embora não tenha atingido ainda a forma física ideal, Mário Patrão vai para a segunda prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno apostado em conseguir um bom resultado.

O piloto de Seia já venceu a competição das motos da Baja TT de Loulé por quatro vezes e lidera a categoria TT3 do CNTT. Uma situação que o deixa confiante para a prova do próximo fim de semana: “Continuo a trabalhar para estar na minha forma ideal. A moto está bem preparada e à medida que vou passando mais tempo em cima dela elevo os meus níveis de confiança”.

“É importante ganhar o maior número de pontos desde o início do Campeonato e é nesse objetivo que estou focado. Sei que não vai ser fácil, porque o CNTT vai ser, como habitual, muito disputado, mas parto para esta competição bastante motivado”, acrescenta Mário Patrão.

A prova organizada pelo Clube Automóvel de Loulé inicia-se no sábado com um prólogo de 5,2 km, antes de um setor cronometrado de 83 km. No dia seguinte um segundo percurso de 76,2 km espera os concorrentes da parte da manhã, para à tarde ser cumprida a derradeira especial, com 81,6 km.