Mário Patrão de regresso à competição

Motociclismo

Após um interregno de três meses, devido a uma intervenção cirúrgica que o impediu de participar pela sexta vez no Rali Dakar, Mário Patrão regressou à competição na estreia do Campeonato Nacional de Rally-Raid.

Na prova que se disputou na zona de Santo André o piloto de Seia viria a arrecadar a sexta posição da classificação geral, tirando o partido possível da sua KTM, num percurso de 360 quilómetros muito exigente, cujas condições foram agravadas pelas chuvas dos dias anteriores.

Apesar das dificuldades, Mário Patrão conseguiu superá-las com distinção, mostrando-se satisfeito com o trabalho realizado e face às limitações físicas: “Iniciei a competição depois de uma paragem forçada e uma recuperação morosa. Ainda não ganhei o ‘feeling ‘correto e estou a trabalhar para que isso suceda o mais rápido possível. Regressar tem sempre um agradável sabor, pois é a lutar pelas cores dos meus patrocinadores que me realizo. Agradeço a todos o apoio e carinho manifestado ao longo destes meses e sobretudo aos meus patrocinadores”.

O piloto de Seia vai voltar a competir nos próximos dias 16 e 17 de março, altura em que se disputa a Baja TT do Pinhal, prova integrada no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno de 2018.