Mário Patrão de regresso após recuperação

Já recuperado da cirurgia a que foi submetido após o Rali Dakar, Mário Patrão está de regresso à competição, disputando este fim de semana a primeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-terreno.

O heptacampeão nacional alinha na Baja TT do Pinha, a primeira prova da época, empenhado em regressar à sua melhor forma e tirando o melhor partido da sua KTM, ciente que pode ter algumas limitações: “Esta vai ser a primeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2018, que vai ser longo e, como sempre, muito disputado. É importante conquistar o máximo de pontos possíveis nesta primeira jornada. Para tal vou dar o meu melhor para honrar as cores dos meus patrocinadores”.