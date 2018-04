Motociclismo Mário Patrão reforça liderança com nova vitória em Marrocos Por

Dando ênfase à sua liderança no Marrocos Desert Challenge, Mário Patrão venceu a quarta etapa da grande maratona africana.

O piloto português gastou 5h08m59s para cumprir o setor seletivo de 310 quilómetros, num percurso bastante variado, que começou com uma grande secção nas dunas de Chegaga, passou pelo ‘fesh-fesh’ do ‘oued’ arenoso de Mhamid, levou os concorrentes a subir a encosta de um vulcão e terminou com uma centena de quilómetros de planície de areia, rápida e larga.

No final Mário Patrão não disfarçava o seu contentamento: “Estou muito satisfeito com a nossa prestação. A nossa KTM tem estado fantástica e da minha parte tenho conseguido navegar a abrir pista sem cometer erros. Abrir a pista numa etapa tão variada como a de hoje foi fantástico e permite-me evoluir duma forma que ainda não tinha experimentado até aqui”.

“A minha participação nesta prova está a mostrar-se uma escolha muito acertada e o ambiente tem sido muito bom e acolhedor. O facto de também nos 4×4 a corrida ser também liderada por uma equipa portuguesa ajuda a que a representação lusa seja ainda mais notada”, salienta Mário Patrão, que participa nesta grande maratona africana com o objetivo de preparar a sua participação na edição de 2019 do Dakar.

Quinta-feira cumpre-se a quinta etapa, que liga Fezzou a Merzouga, contando com um setor cronometrado de 275 quilómetros cronometrados. Será uma especial com um pouco de tudo: entre Fezzou e Marabout os concorrentes vão encontrar planícies de areia, depois o precipício de MHarech, onde predominam os caminhos rochosos, as dunas de Ouzina, que contará com muitos trilhos arenosos e, por fim, uma primeira travessia do Erg Chebbi.