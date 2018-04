Motociclismo Mário Patrão reforça liderança do Marrocos Desert Challenge Por

A cirurgia à apendicite que imediu Mário Patrão de alinhar no Dakar parece ser já distante, tal a atuação que está a ter no Marrocos Desert Challenge, onde lidera a competição das motos.

Na etapa de terça-feira, que incluía um setor seletivo de 335 km – que atravessou a maior zona militar de Marrocos -, o piloto de Seia reforçou o comando da prova, onde agora possui 14m28s de vantagem sobre o segundo classificado, o holandês Maikel Smits.

A satisfação de Mário Patrão foi grande no fim da tirada, até porque se sentiu muito bem em cima da sua KTM: “As coisas estão a correr como o planeado em Portugal. Tal como na etapa de ontem fiz um bom teste à navegação. Tenho sido sempre eu a abrir a pista e não tenho cometido erros o que me deixa bastante feliz! Tenho-me sentido bem fisicamente e a minha KTM tem-se portado muito bem sem dar qualquer problema”

A terceira etapa do Morocco Desert Challenge com um setor seletivos de 310 quilómetros será incrivelmente variada: uma grande seção das dunas de Chegaga, o fesh-fesh do oued arenoso de Mhamid, a subida de uma encosta de um vulcão e 100 km de planícies de areia rápidas e largas no hamada até o final.