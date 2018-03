Motociclismo Mário Patrão quinto na Régua Por

Ainda em recuperação física após a operação que lhe custou a participação no Rali Dakar 2018, Mário Patrão deslocou-se ao Peso da Régua para participar na terceira prova do Campeonato Nacional de Enduro, onde alcançou a quinta posição.

Foi com o intuito de recuperar fisicamente que o piloto da KTM alinhou na prova duriente, competindo na categoria Elite 2, tendo conseguido a sexta posição no primeiro dia e a quinta no segundo.

“A minha prestação nesta competição foi ao encontro das expectativas. Foi muito importante passar todas estas horas em cima da mota. Já não participava em provas de Enduro há algum tempo e gostei imenso. Espero poder voltar mais vezes durante este ano. Posso dizer que foi uma participação bastante positiva para mim e um execelente retorno para os meus patrocinadores”, declarou Mário Patrão no final do evento.