Mário Patrão prepara Dakar em Marrocos

A pensar na sua participação no Rali Dakar de 2019, Mário Patrão decidiu participar no Morocco Desert Challenge aos comandos de uma KTM, marca que também representa no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

No evento africano, a segunda prova de TT mais participada, o piloto de Seia quer testar a sua condição física, depois de ter sofrido uma “inoportuna” apendicite no início deste ano, que o impediu de alinhar no último ‘Dakar’.

“Esta é a primeira de várias competições que iremos fazer fora de Portugal com o objetivo de preparar a nossa participação no Dakar 2019. Quero ganhar ritmo, enfrentar todas as dificuldades de navegação que esta corrida nos vai colocar e superar todas as dificuldades que são típicas destas longas maratonas marroquinas”, refere Mário Patrão antes do evento marroquino.

“Sinto-me bem mas quero continuar a melhorar em todos os aspetos da minha preparação. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores. São eles que me permitem estar aqui e dar estes passos tão importantes rumo ao grande objetivo que é o Dakar 2019. Agradeço também a todos os que comigo têm colaborado e também a todos os que muitas vezes duma forma anónima me vão apoiando. É para todos vós que eu irei dar o melhor de mim neste Morocco Desert Challenge”, acrescenta o piloto beirão.