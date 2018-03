Motociclismo Mário Patrão no Enduro da Régua Por

Depois de ter vencido a classe TT3 e ter sido segundo da classificação geral absoluta da Baja TT do Pinhal, Mário Patrão está de regresso à competição este fim de semana.

O piloto da KTM faz a sua primeira participação do ano no Campeonato Nacional de Endura, disputando a terceira prova do calendário, que se realiza nas margens do Rio Douro.

Patrão continua a sua recuperação da cirurgia a que foi submetido após o Rali Dakar, e está aos poucos a voltar à sua melhor forma: “Participar nesta prova é mais uma forma de procurar voltar ao meu melhor nível físico e técnico e, para isso, nada melhor que estar a competir. Aproveito para agradecer a todos os meus patrocinadores todo o apoio”, revela Mário Patrão.

Na prova realizada na Régua o piloto de Seia disputa a categoria Elite 2, num percurso que terá 45 km de extensão repartidos pelas especiais de Cross Test, Extreme e Enduro Test. No domingo os pilotos das categorias Elite e Open terão que cumprir três voltas ao percurso e os das categorias Verdes, Veteranos, Senhoras, Super-Veteranos e Enduro, duas voltas.