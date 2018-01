Motociclismo Mário Patrão já regressou a casa Por

Depois da apendicite que o obrigou a falhar o Rali Dakar 2018, a poucos dias do começo da prova, Mário Patrão já teve alta hospitalar e regressou a casa. Em vez de disputar a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, para que tanto trabalhou durante o ano, o piloto de Seia passou os primeiros dias do ano no Hospital de São Teotónio, em Viseu.

O problema era grave, já que foi detetada a perfuração do intestino, obrigando a uma cirurgia imediata, sendo extraído o apêndice a Mário Patrão, que agora tenta recuperar deste revés.

O piloto beirão contava estar à partida do ‘Dakar’ em Lima (capital do Peru) a 1 de janeiro, para disputar a prova pelo segundo ano consecutivo na equipa oficial da KTM, mas a saúde estava em causa e agora só pensa em regressar à competição, agradecendo o apoio que lhe foi prestado pelos fãs.

“Já estou em casa. Agradeço a todos os profissionais do Hospital São Teotónio, pelos cuidados que me prestaram. Agradeço a todos as muitas mensagens de apoio. Prometo voltar em breve, com mais força e com a mesma garra”, refere Mário Patrão que para esta edição ambicionava melhorar a 13ª posição conquistada no Rali Dakar em 2016, ano em que também venceu a classe maratona.