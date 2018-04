Motociclismo Mário Patrão ‘entra’ forte no Marrocos Desert Challenge Por

Qualquer competição, e as provas maratona de todo-o-terreno não são exceção, só se decide no fim, mas é sempre bom começar bem, como foi agora o caso de Mário Patrão no Marrocos Desert Challenge, o mais rápido no prólogo realizado este domingo.

Nos 77 quilómetros cronometrados que ligaram Plage Blanche a Agadir, o piloto português mostrou toda a sua classe, apesar de enfrentar esta prova africana ainda sem estar na sua melhor forma física, devido à intervenção cirúrgica a uma apendicite no mês de janeiro.

De qualquer forma Mário Patrão mostrou que está competitivo, e que a sua KTM pode ser uma boa aliada nas especiais marroquinas, nomeadamente aquela que se disputa já esta segunda feita e que é constituída por 470 quilómetros, que terá início em Plage Blanche e segue rumo a leste junto ao leito do rio Draa.Oueds arenosos, colinas rochosas, lagos de sal secos, passagens rápidas e técnicas alternam com pistas arenosas e um deserto com paisagens de tirar o fôlego.