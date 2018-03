Motociclismo Mário Patrão começa a época a vencer em TT3 Por

No seu regresso após a cirurgia que se seguiu ao Rali Dakar, Mário Patrão esteve à altura dos seus pergaminhos na prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, ao impor-se na classe TT3.

À vitória na categoria destinada a motos com mais de 450 cc de cilindrada, o piloto de Seia junta a segunda posição absoluta. Isto após uma Baja TT do Pinhal que começou de forma decidida, sendo o segundo mais rápido no prólogo de 6,2 km disputado na sexta-feira, antes do primeiro setor seletivo de 75 km, onde foi quarto.

Já no sábado Patrão não cometeu erros, imprimindo um ritmo vivo e consistente ao longo dos 181 km cronometrados, levando a melhor na categoria com mais pilotos à partida, mostrando grande determinação num percurso difícil, cujo terreno ficou ainda mais deteriorado com a chuva que caiu nas zonas de Oleiros, Sertã e Proença-a-Nova.

“Foi uma prova sem percalços, uma corrida muito regular. Sei que ainda não estou na minha forma ideal, mas estou a trabalhar para isso. A mota também só chegou esta semana e houve pouco tempo de adaptação. Como referi não houve quaisquer percalços e o mais importante era precisamente isso: começar a ganhar confiança”, referiu Mário Patrão.

“Estive algum tempo parado e agora sinto-me menos confiante o que é normal. De qualquer modo, também sinto que eu e os meus patrocinadores fizemos um bom trabalho e a mota também se portou muito bem. Agora é preciso trabalhar ainda mais para a próxima corrida, melhorar a mota para estarmos mais competitivos” revela o piloto beirão, que agora pensa já na próxima prova, a Baja de Loulé, a 7 e 8 de abril.