Mário Franco e Vasco Melo defendem lideranças no Raid da Ferraria

A Taça Yamaha regressa já no próximo fim de semana, para cumprir a terceira etapa do Campeonato Nacional FMP de Todo-o-Terreno nos concelhos de Abrantes e Gavião.

A competição destinada aos modelos YXZ promete bastante, com Mário Franco e Luís Engeitado a defenderem a liderança da classe Open e Vasco Melo a fazer o mesmo na Stock. A primeira é a mais concorrida, com 11 equipas à partida.

Mário Franco foi o vencedor da Taça Yamaha na Baja de Loulé, liderando a competição na frente de Ricardo Carvalho, que se impôs na Baja do Pinhal, enquanto Rui Serpa e Nuno Matias ocupam a terceira posição da classificação geral.

Para Luís Pinto Figueiredo, diretor de marketing da Yamaha Motor Portugal, este troféu está a ser um sucesso: “O Campeonato esta cada vez mais competitivo e tal está presente em todos os aspetos desta atividade. Estamos certos de que este vai ser um ano que trará muita atenção à competição SSV no nosso país, mas com expressão além-fronteiras”.

O Raid TT da Ferraria compreende um percurso com cerca de 210 km, divididos por duas etapas e por três setores seletivos. A prova arranca desportivamente no Sábado, dia 28 de abril, em que será cumprido um primeiro setor seletivo de aproximadamente 38 quilómetros. No domingo disputa-se a segunda etapa onde os concorrentes terão pela frente uma dupla passagem por um troço com 86 quilómetros.