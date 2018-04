Motores Mário Franco em destaque na Baja de Loulé Por

Mário Franco esteve em destaque na segunda prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno ao impor-se na classe T2 dos SSV.

Juntamente com Luís Enjeitado o piloto chegou à liderança logo no prólogo e manteve a liderança da categoria ‘não turbo’ ao longo de toda a corrida, conquistando a segunda vitória da temporada, a que se somou ainda a vitória na Taça Yamaha e o sétimo posto da classificação geral.

“Esta é uma vitória com um sabor muito especial. Trabalhamos muito na fiabilidade do carro e temos feito um esforço muito grande por manter a consistência do projeto. Conseguimos aprender com os novos erros e corrigimos os pormenores para podermos evoluir de forma positiva”, referiu Mário Franco.

Na prova algarvia a equipa Franco Sport contou ainda com mais três Yamaha YXZ 1000R SS em prova, com a dupla Rui Serpa/Nuno Matias Guilherme a completarem a ‘dobradinha’, enquanto André/Rodrigues/Ricardo Gomes ajudaram a completar a segunda ‘dobradinha’ da equipa, desta feita na classe SSV T2, sendo ainda quintos na Taça Yamaha (Open)