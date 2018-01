Nacional Maria Vieira quer deixar de “sustentar os parasitas e os Guterres desta vida” (com vídeo) Por

Maria Vieira partilhou a ligação para um documentário como pretexto para defender Donald Trump e atacar “os parasitas da ONU e todos os Guterres desta vida”.

Esse documentário, produzido por um canal britânico, aponta “A Grande Fraude do Aquecimento Global”, uma evidência científica posta em causa pela ‘parrachita’.

“Percebam de uma vez por todas porque é que o Donald Trump mandou o Acordo de Paris às malvas e deixou assim de sustentar os parasitas da ONU e todos os Guterres desta vida…”

Maria Vieira lembrou ainda esse famoso tweet do Presidente dos EUA: “Está um gelo e neva em Nova Iorque, precisamos de Aquecimento Global”.

“Neva no norte da Flórida, as temperaturas atingem valores negativos em Nova Iorque como não acontecia desde 1970, atinge-se os 60 graus negativos na Rússia com camadas de neve nunca antes vistas e os meios de comunicação social continuam a referir-se ao Aquecimento Global (a que entretanto resolveram atribuir a nova definição de Alterações Climáticas) como se tal ‘fenómeno’ não fosse uma trafulhice inventada pelas elites económicas e sociais fomentadas e lideradas por canalhas e mentirosos como George Soros, Al Gore, Barack Obama e toda aquela corja de criminosos que ocupam as cadeiras da ONU”.

“Vejam com atenção este pequeno vídeo”, insistiu Maria Vieira, “e escutem a verdade tal como ela é, para que os Soros, os Gores e os Obamas desta vida não consigam mais levar os seus intentos por diante”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar