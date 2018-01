Nacional Maria Vieira dá prémio de ‘Maior Hipócrita do Ano’ a Oprah Winfrey Por

O discurso de Oprah Winfrey nos Globos de Ouro conquistou o mundo, mas não Maria Vieira. A atriz portuguesa preferia distinguir a apresentadora com o prémio de ‘A Maior Hipócrita do Ano’.

Mais uma vez elogiando Donald Trump, a ‘parrachita’ centrou a mira na famosa Oprah, que desde o discurso nos Golden Globes Awards é apontada como a favorita, pelo lado democrata, candidata à Presidência dos EUA em 2020.

Com fotos da popular apresentadora junto de Harvey Weinstein, “um miserável e poderoso predador sexual”, Maria Vieira acusou Oprah de incoerência e hipocrisia.

“A Oprah proferiu esse bonito discurso depois de ter sido galardoada por «ser um exemplo a seguir por mulheres e jovens» mas se lhe tivessem atribuído o troféu por ser ‘A Maior Hipócrita do Ano’, o prémio também teria sido muito bem entregue”.

“Mesmo tendo em conta as coisas acertadas que ela disse sobre as vítimas de assédio e abuso sexual, é sempre bom lembrar as ações antes das palavras e, verdade seja dita, as ações dela não abonam muito a seu favor e não ‘jogam’ lá muito bem com as palavras que ela proferiu na dita cerimónia”, insistiu Maria Vieira.

“Eu gostaria muito que ela concorresse à presidência dos EUA”, concluiu a ‘parrachita’: “Com uma concorrente ‘desta qualidade’, o Donald Trump nem sequer precisava de fazer campanha para continuar a ser o Presidente dos EUA por mais quatro gloriosos anos”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar