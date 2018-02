Nacional Maria João Bastos arrasa em “Baile de Ipanema” Por

Ainda a aproveitar as celebrações de Carnaval, no Brasil, Maria João Bastos brindou os seus seguidores com o look que tem conquistado as noites do Rio de Janeiro.

Maria João Bastos continua a encantar por terras brasileiras, onde divide com Portugal o seu percurso profissional.

A atriz portuguesa continua com as gravações das novelas ‘Novo Mundo’, da TV Globo, e a série ‘3 Mulheres’, que estreará brevemente na RTP1.

A aproveitar os festejos carnavalescos no Rio de Janeiro, no Brasil, Maria João Bastos partilhou uma fotografia onde surge com um look arrojado e sensual.

“Sobre a noite de ontem. Baile de Ipanema”, escreveu na legenda.

Veja a imagem.

