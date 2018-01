Motores Marcus Gronholm e Peter Solberg testam Volkswagen Polo R5 Por

O desenvolvimento do novo Volkswagen Polo R5 prossegue, com Marcus Gronholm e Peter Solberg, antigos pilotos do Campeonato do Mundo, a serem encarregues de tripular o novo carro destinado ao WRC2 e a vários campeonatos por toda a Europa.

Campeão do Mundo em 2003, Solberg e Gronholm, Bicampeão do Mundo de Ralis, juntaram-se ao Campeão de WRC2, Pontus Tidemand, nos quatro dias de ensaios que tiveram como ‘palco’ a região de Kall, na Suécia.

O Polo R5 marca o regresso da marca de Volfsburgo ao Campeonato do Mundo depois da retirada do WRC no final de 2016, devido ao escândalo das emissões de gases de escape. Peter Solberg foi chamado devido à sua experiência no WRC e por estar ligado à Volkswagen no Campeonato do Mundo de Ralicross (World RX), tendo sido navegado por Veronica Engan, a habitual co-piloto do filho de Peter, Oliver.

“É fantástico voltar ao volante de um carro de ralis e ajudar a família Volkswagen. Foi mesmo um dia divertido. A equipa fez um grande trabalho e o carro é fantástico de guiar. Não queria sair no final do dia”, confessou mais tarde Solberg.