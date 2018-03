Desporto Marco Silva no Benfica, ou rumor sem sentido? Por

The Independent fala em “aproximação do Benfica” para contratar Marco Silva e a imprensa portuguesa já dá o negócio como consumado. Porém, o regresso do técnico a Portugal é mais do que improvável.

O jornal britânico lançou o rumor, com uma peça pouco fundamentada, e a imprensa portuguesa deu-lhe força. Está Marco Silva a caminho da Luz?

A notícia do The Independent aborda um alegado interesse do Benfica no ex-técnico do Sporting, interesse que tem “anos”. E revela que o português poderá regressar a Portugal já na próxima temporada.

Escreve aquele jornal, na edição online, que “o Benfica fez uma aproximação” a Marco Silva, “para a eventualidade de Rui Vitória ser substituído”.

Em solo luso, o rumor ganhou asas e passou a certezas, ainda que a permanência de Rui Vitória seja um cenário provável, mesmo que o Benfica não seja campeão.

Acontece que a probabilidade de Marco Silva trocar a Premier League – depois de deixar o Watford – pelo campeonato português é remota.

Em primeiro lugar, pela questão salarial: qualquer clube do campeonato inglês tem maior capacidade financeira do que os grandes em Portugal.

Em segundo lugar, Marco Silva tem mercado em solo britânico, granjeando prestígio desde que chegou ao Hull City.

Depois de um excelente arranque de temporada ao serviço do Watford, o técnico português suscitou o interesse do Everton, cuja aproximação precipitou um despedimento.

Marco Silva não tem clube, mas um regresso a Portugal parece estar longe dos seus horizontes.