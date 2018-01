Marco Silva despedido do Watford

Marco Silva foi este domingo despedido do comando técnico do Watford, clube que ocupa o 10.º lugar da Premier League. A direção dos Hornets explica que a saída do técnico português está relacionada com a “perda de foco” após o interesse do Everton na sua contratação.

Apenas com uma vitória conquistada nos últimos 11 jogos, Marco Silva acabou despedido do Watford, clube que deixou na 10.ª posição da Premier League.

Em comunicado, o emblema destacou que a “a decisão foi difícil, já que a equipa tinha tudo para continuar a brilhar com a sua liderança, mas o interesse indesejado de outro clube da Premier League [o Everton] no português, provocou uma deterioração no foco e nos resultados, algo que estava a colocar o futuro do Watford em causa”.

Recorde-se que a alegada má relação entre Marco Silva e o dono do clube, Gino Pozzo, já tinha merecido destaque na imprensa inglesa, motivada pela falta de investimento no plantel, algo do desagrado do técnico português.

O despedimento de Marco Silva surge num momento menos bom – apenas uma vitória nos últimos 11 encontros – depois de um arranque fantástico, sendo que o ex-técnico do Sporting chegou a ser apontado a clubes de outra dimensão.

O Watford, no entanto, não perdeu tempo e já anunciou o seu sucessor. Trata-se de Javi Gracia, que na temporada passada orientou o Rubin Kazan.

