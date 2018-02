Motociclismo Marco Melandri começa ‘Mundial’ de Superbikes em grande forma Por

Era impossível começar melhor a nova temporada no Campeonato do Mundo de Superbikes do que Marco Melandri, que se impôs nas duas corridas disputadas este fim de semana em Phillip Island (Austrália).

Apesar de não ter logrado a ‘pole position’, o italiano da Ducati esteve soberbo no confronto de sábado, conseguindo aos poucos ir-se aproximando a Tom Sykes para lhe ganhar a liderança e impor-se, depois de ter deixado para trás o britânico da Kawasaki como fizeram com o Campeão do Mundo Jonathan Rea.

Já este domingo Melandri repetiu a ‘dose’, mas desta vez batendo Rea ao ‘photo-finish’, já que apenas 0,021s separaram os dois primeiros, com Xavi Fores, numa Ducati como o italiano, a terminar atrás do britânico da Kawasaki e a completar o pódio, de onde, desta vez, ficou arredado Tom Sikes, apenas quarto classificado.

Já Chaz Davies, companheiro de equipa de Marco Melandri na equipa oficial da Ducati, sofreu uma queda, não terminando esta segunda corrida em solo australiano.