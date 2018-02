Nas Notícias Marcelo de visita aos sem-abrigo em tempo de frio Por

O Presidente da República está preocupado com a forma como os sem-abrigo estão a enfrentar as temperaturas baixas. Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se surpreendido com a dimensão desta realidade no país.

Embora deixe o elogio para a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA), o chefe de Estado diz que são “muitos mais milhares” do que imaginava.

“O recenseamento ultrapassou os números que pensávamos, são muitos mais milhares do que tínhamos pensado e em pontos do país que não tínhamos imaginado, como o caso de Santarém, que tem esse problema dos sem-abrigo com uma dimensão que não tínhamos imaginado”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, nesta segunda-feira, em declarações num centro de acolhimento para sem-abrigo.

Na visita a um espaço da capital, na companhia de Fernando Medina (presidente da Câmara Municipal), Marcelo Rebelo de Sousa destacou a resposta dada pela autarquia nesta altura de frio.

“Podem comer, ter roupa, têm aqui chuveiros e um espaço para se protegerem do frio, em noites que se preveem muito rigorosas e seguidas. Esta capacidade do município de Lisboa deve ser destacada”, disse.

O Presidente da República diz que “este é um exemplo de capacidade de resposta imediata do município de Lisboa, numa situação de contingência.”

“Os munícipes de Lisboa mal souberam que havia este centro trouxeram roupa de forma espontânea e isso é muito importante para quem aqui chega.”

