Marcelo vai condecorar seleção nacional de futsal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou este domingo que irá condecorar a seleção nacional de futsal com a Ordem de Mérito.

A seleção nacional de futsal foi hoje recebida no Palácio de Belém, um dia após a conquista de um título inédito do Europeu da modalidade, e ficou a saber que será condecorada com a Ordem de Mérito.

A informação consta numa nota publicada no site da Presidência da República, onde se lê que as “insígnias vão ser entregues no próximo mês de março”.

A nota informa também que a condecoração acontecerá durante a Gala das Quinas de Ouro.

