Mundo Marcelo solidário com família do português que morreu no ataque em França

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou-se esta sexta-feira solidário com a família do português que morreu no ataque terrorista, em França, a propósito do qual enviou uma mensagem ao seu homólogo, Emmanuel Macron.

Através de uma nota publicada no portal da Presidência da República, é informado que “ao tomar conhecimento do facto de um cidadão português ser também vítima mortal no ataque em Trèbes, o Presidente da República deseja manifestar a sua solidariedade e sentidos pêsames aos familiares e amigos neste momento difícil”.

Na mesma nota, Marcelo dirigi-se a Macron transmitindo-lhe “a sua solidariedade, em nome de todos os portugueses, para com o povo francês, especialmente para com as famílias das vítimas de mais este atroz ato terrorista naquele país”.

Nesse sentido, é sublinhada a “convicção” do Presidente da República “na importância da Europa se manter unida no combate à violência e ao terrorismo”.

Esta ideia, de resto, já tinha sido frisada pelo Governo português que, também em comunicado, “repudiou e condenou” o ataque.

O ataque desta sexta-feira, no sul de França, provocou quatro mortes – entre as quais a do próprio atacante e de um jovem português, de 27 anos – além de três feridos, dos quais um polícia herói, que se encontra em estado grave.

