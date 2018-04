Mundo Marcelo reúne-se com Rajoy e discursa nas Cortes Por

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai hoje reunir-se com o chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, e discursar nas Cortes Gerais, em Madrid, no segundo dia da sua visita de Estado a Espanha.

O chefe de Estado chegou à capital espanhola no domingo à noite, para uma visita de três dias ao país vizinho e principal parceiro económico de Portugal, que se iniciou na segunda-feira.

Hoje, o primeiro ponto do seu programa é a abertura de um Encontro Empresarial Espanha-Portugal, na sede da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE).

Logo de seguida, o Presidente da República terá um encontro com jovens portugueses, na residência do embaixador de Portugal em Madrid, Francisco Ribeiro de Menezes.

A reunião de Marcelo Rebelo de Sousa com Mariano Rajoy acontecerá perto da hora de almoço, no Palácio da Moncloa, sede do Governo espanhol, estando previstas declarações conjuntas à imprensa.

À tarde fará uma intervenção na Sala do Plenário das Cortes Gerais de Espanha, o parlamento espanhol, onde será recebido pela presidente do Congresso dos Deputados, Ana Pastor, e pelo presidente do Senado, Pío García-Escudero.

Depois, na companhia do rei de Espanha, Felipe VI, Marcelo Rebelo de Sousa visitará a exposição “Pessoa. Toda a arte é uma forma de literatura”, no Museu Rainha Sofia.

Ao fim do dia oferecerá, no Palácio do Pardo, onde está instalado, uma receção em honra dos reis de Espanha, de retribuição pelo banquete que estes lhe ofereceram na segunda-feira.

Foram convidadas para esta receção personalidades do desporto ligadas a Espanha, como os futebolistas Luís Figo e Ricardinho, e o chefe de Estado já disse que gostaria de contar com a presença de Cristiano Ronaldo, melhor marcador da história do Real Madrid e da seleção portuguesa de futebol.

Acompanham-no nesta deslocação ao Reino de Espanha, dividida entre Madrid e Salamanca, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e os deputados Carla Barros, do PSD, Luís Testa, do PS, António Carlos Monteiro, do CDS-PP e Rita Rato, do PCP – o Bloco de Esquerda optou por não se fazer representar.

Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se a Madrid em visita oficial logo oito dias após ter tomado posse como Presidente da República, na tarde de 17 de março de 2016, vindo do Vaticano, para um encontro com o rei de Espanha, seguido de um jantar no Palácio Real.

Oito meses mais tarde, os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, estiveram em Portugal, entre 28 e 30 de novembro, em visita de Estado, com passagens pelo Porto, Guimarães e Lisboa.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar