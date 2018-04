Mundo Marcelo recebido por Felipe VI na segunda e por Rajoy na terça em Espanha Por

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser recebido pelo Rei Felipe VI, na segunda-feira, e pelo presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, na terça-feira, durante a visita de Estado a Espanha.

Segundo o programa oficial hoje divulgado, entre segunda e terça-feira, o chefe de Estado estará em Madrid – onde irá falar nas Cortes, o Parlamento espanhol – e terminará a visita em Salamanca, na Comunidade Autónoma de Castela e Leão, na quarta-feira.

Acompanharão o Presidente da República nesta visita de três dias ao Reino de Espanha o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e os deputados Carla Barros, do PSD, Luís Testa, do PS, António Carlos Monteiro, do CDS-PP e Rita Rato, do PCP.

Marcelo Rebelo de Sousa tem chegada à capital espanhola prevista para domingo à noite, mas o programa oficial só terá início na segunda-feira de manhã, quando será recebido pelos Reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, no Palácio Real, com honras militares.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar