Marcelo Rebelo de Sousa vai ter alta este domingo

O Presidente da República vai ter alta este domingo de manhã, anunciou o médico Eduardo Barroso. “Está tudo a correr dentro do previsto e acabámos de combinar que sairia depois da visita”.

Internado desde quinta-feira no hospital Curry Cabral, Marcelo irá ter alta este domingo, dia 31 de dezembro. Em declarações à porta do hospital, o cirurgião Eduardo Barroso confirmou a alta hospitalar para “amanhã depois da visita”.

Em relação boletim clínico da manhã deste sábado, Eduardo Barroso afirmou não haverem alterações e que a recuperação do Presidente continua a bom ritmo.

“Não há nada para dizer de novo em relação ao que disse hoje de manhã. Está tudo muito bem até agora. Está tudo a correr dentro do previsto e acabámos de combinar que sairia depois da visita”, esclareceu.

Segundo o cirurgião, Marcelo “mantém-se bem disposto” e “anda perfeitamente”.

“Acho que depois de eu vir [ao hospital] e se mantivermos a alta como está previsto, a partir daí vai quando ele quiser. Do que ele me disse agora, é por volta da hora do almoço, é já não almoçar cá”, acrescentou.

“Agora queria comer ums hambúrgueres, mas eu achei que era demais”, confessou Eduardo Barroso.

No hospital, Marcelo Rebelo de Sousa tem exercido as suas funções do líder do país.

O Presidente da República tem promulgado diplomas desde o quarto do hospital (ver aqui).

