Marcelo quer “perceber” Rui Rio

Foi há uma semana que o antigo líder social-democrata recebeu o mais recente. Marcelo, na qualidade de Presidente da República, convidara o então recém-empossado presidente do PSD, Rui Rio, à protocolar apresentação de cumprimentos.

Mas foi um evento formal, sem que o timoneiro dos sociais-democratas pudesse explicar ao que vem. E o chefe de Estado quer que ele venha preparado para assumir “consensos nas questões do regime”.

“Tenho a perspetiva da parte do PS, conheço-a através do primeiro-ministro. Agora vou ouvir a perspetiva do PSD, através do seu líder”, justificou o Presidente da República, a propósito do encontro de hoje.