Marcelo quer lançar livro sobre os incêndios

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, planeia lançar um livro sobre os incêndios que em junho e outubro assolaram vários concelhos do país e tiraram a vida a mais de cem pessoas.

De acordo com o jornal SOL, Marcelo Rebelo de Sousa deseja lançar a obra aquando da comemoração do segundo ano de mandato em Belém, no próximo mês de março.

Apesar de a data ainda não estar fechada, a mesma fonte dá conta de contactos entre a Presidência e vários fotojornalistas que estiveram no terreno a cobrir os incêndios, pedindo imagens que podem vir a fazer parte do livro.

O Presidente da República tem incidido bastante sobre a temática dos incêndios, com deslocações frequentes às regiões mais afetadas, bem como palavras sobre o sucedido em várias aparições.

Na ressaca dos incêndios de outubro, no dia 18, recorde-se, Marcelo foi claro no pedido de remodelação, notando a necessidade de se lidar com a tragédia com “humildade” – Constança Urbano de Sousa viria a abandonar o cargo do MAI na manhã seguinte.

Nessa altura, o Presidente da República confessou que as vítimas lhe pesavam na “consciência”, sublinhando que estas não podem ser esquecidas.

Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhe-se, passou o dia de Natal com as vítimas de Pedrógão Grande e o fim de ano com as pessoas afetadas pela tragédia de outubro.

