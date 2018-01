Nas Notícias Marcelo pronunciou-se sobre recondução ou não na Procuradoria Geral da República Por

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à polémica sobre a procuradoria geral da República que não deverá continuar a ter Joana Marques Vidal na liderança para lá do fim do mandato, que terminará em outubro deste ano.

“Até ao momento em que tiver de exercer o meu poder constitucional o tema não existe”, revelou o chefe de Estado, em declaração reproduzida pela SIC Notícias.

Por desempenho da função e dos poderes que lhe são dados, Marcelo Rebelo de Sousa é o órgão de soberania que tem a palavra final sobre a nomeação do próximo procurador-geral da República.

Este caso terá criado mal-estar nas relações entre Governo e Presidência da República.

“O Presidente da República não comenta entrevistas da ministra da Justiça”, explica a Presidência da República em resposta oficial à polémica.

“Isto é uma afronta ao Presidente”, revelou fonte próxima de Marcelo Rebelo de Sousa, não foi identificada, ao Expresso.

De acordo com o mesmo jornal, as declarações da ministra da Justiça, Francisca van Dunem, estão a criar “mal-estar em Belém”, com Marcelo Rebelo de Sousa a aguardar explicações de António Costa.

