Marcelo mais presente na televisão do que Cavaco e Sócrates juntos

Em 2007, Cavaco Silva e José Sócrates protagonizaram 1877 notícias nas televisões, com a duração de 76 horas. No ano passado, Marcelo, sozinho, foi notícia em mais de 2000 ocasiões, passando 88 horas no ecrã.

As contas, feitas pela Marktest, não enganam: Marcelo Rebelo de Sousa é o grande dominador do panorama noticioso nos canais generalistas.

Entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017, o Presidente ‘esteve’ 77 horas, sete minutos e 48 segundos nas notícias, deixando o segundo classificado, António Costa, a 16 horas.

O domínio televisivo de Marcelo é mais acentuado quando se compara com os dois grandes protagonistas de 2017, embora com os papéis invertidos: na liderança o primeiro-ministro (José Sócrates), em segundo o Presidente da República (Cavaco Silva).

Sócrates foi notícia 1195 vezes, ao longo de 50 horas, enquanto as 682 notícias com Cavaco atingiram as 26 horas.

“Estes números documentam bem que Marcelo Rebelo de Sousa se tornou o centro da vida política”, comentou Felisbela Lopes, doutorada em Informação Televisiva.

Em declarações ao Público, a especialista salientou que “Marcelo sabe que há sempre uma câmara, um olhar de jornalista”.

“Não é que não seja genuíno. A encenação já se converteu no real”.

Todas juntas, as presenças do Presidente nos canais generalistas em 2017 garantiam uma emissão contínua por sete dias, nove horas, cinco minutos e 29 segundos.

