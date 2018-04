Economia Marcelo prefere só intervir no Orçamento de Estado “para o promulgar” Por

O Presidente da República reiterou hoje a importância da “normal conclusão da legislatura” e da aprovação do Orçamento do Estado para 2019, avisando que prefere “não ter de intervir a não ser para o promulgar”.

“O Presidente da República limita-se a recordar o óbvio, isto é, que considera, como sempre considerou, a normal conclusão da legislatura como muito importante para Portugal e que prefere, portanto, não ter de intervir na sequência da votação do Orçamento a não ser para o promulgar”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa na sessão de abertura do “Congresso CIP 2018 – O Valor das Empresas”, que decorre hoje no Europarque, em Santa Maria da Feira.

Segundo salientou, se uma “crise política é indesejável”, uma “crise política decorrente ou envolvendo o Orçamento do Estado é duplamente indesejável para todos, até por poder gerar cenários imediatos de elevado preço para o país”.

