Marcelo poderá ter alta neste sábado

Submetido a uma intervenção cirúrgica a uma hérnia umbilical, é expectável que Marcelo Rebelo de Sousa tenha alta hospitalar durante este sábado. Porém, tudo dependerá da forma como o estado de saúde do chefe de Estado acontecer.

“O pós-operatório está a decorrer sem problemas, prevendo-se que possa ter alta antes da passagem de ano”, pode ler-se na nota publicada.

No entanto, a alta hospitalar do chefe de Estado depende “da evolução do pós-operatório”.

Neste sábado será emitido um novo boletim clínico sobre o estado de saúde do Presidente da República. No hospital, Marcelo Rebelo de Sousa tem exercido as suas funções do líder do país. O Presidente da República tem promulgado diplomas desde o quarto do hospital (ver aqui).

