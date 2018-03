Nas Notícias Marcelo não comenta situação de Barreiras Duarte mas espera “partidos fortes” Por

Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar, este sábado, a polémica em torno do secretário-geral do PSD, Barreiras Duarte, mas alertou que, a um ano das eleições, “é muito importante que haja partidos fortes”.

Durante uma visita à Futurália, Feira de Educação e Formação que decorre em Lisboa, o Presidente da República recusou comentar a polémica em torno de Feliciano Duarte, sublinhando que não se iria pronunciar sobre a vida partidária e se os sociais-democratas estão fragilizados.

“Aquilo que eu disse sempre e que volto a dizer é que é muito importante que haja partidos fortes e é muito importante agora que estamos praticamente a um ano e um mês das primeiras eleições que, quer os partidos da área do Governo quer os da oposição estejam fortes”, referiu Marcelo.

O secretário-geral de Rui Rio viu-se no centro de uma polémica, no sábado passado, quando o semanário Sol deu conta de uma reparação no currículo de Feliciano Duarte, levando-o a retificar o posto de professor convidado na Universidade de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos.

A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, remeteu para inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa os elementos recolhidos sobre o caso até então.

Feliciano Barreiras Duarte viria a comunicar que “nada fez de errado” e que irá esperar pelos resultados do inquérito ao caso do seu currículo.

No entanto, ainda este sábado, o Observador avançou que o secretário-geral do PSD terá alegadamente recebido subsídios indevidos por parte do Parlamento, onde indicou uma morada fiscal do Bombarral – a casa dos pais – enquanto viva em Lisboa.

Nesse sentido, noticia hoje o Diário de Notícias, Rui Rio não tenciona demitir Barreiras Duarte do cargo de secretário-geral do partido, mas pondera alegadamente aceitará a sua demissão caso este a apresente.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar