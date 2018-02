Marcelo lamenta morte “desumana” de sem-abrigo português em Londres

O Presidente da República emitiu uma nota de pesar pelo sem-abrigo que foi encontrado sem vida junto a uma entrada para a estação de metro de Westminster, em Londres. Marcelo lamentou que a morte do português tenha ocorrido “em circunstâncias desumanas”.

No texto emitido por Belém, o chefe de Estado voltou a lembrar os mais desfavorecidos, apelando “ao esforço de todos para a sua inclusão na sociedade”.

Marcelo Rebelo de Sousa garantiu estar solidário “para com as pessoas que vivem em condições precárias, sem teto ou sem casa”.

Numa outra nota, o Presidente da República agradeceu a Jeremy Corbyn, depois do líder do Partido Trabalhista britânico ter emitido uma mensagem de solidariedade a propósito da morte do sem-abrigo de nacionalidade portuguesa.

