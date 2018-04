Nas Notícias Marcelo inicia viagem ao Egito com encontro com homólogo na agenda Por

O Presidente da República português inicia hoje o programa da sua visita de Estado ao Egito, que contempla encontros com o seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al-Sisi, e inclui a assinatura de dois acordos.

De manhã, Marcelo Rebelo de Sousa recebe as honras militares no Palácio Presidencial de Heliópolis, onde se encontra com al-Sisi, menos de dois anos depois de ter estado com o presidente do Egito em Lisboa, em 2016.

Segue-se a assinatura de dois acordos, um entre o Instituto Camões, a Universidade do Porto e a Universidade de Ain Shams, do Egito, com vista ao reforço do ensino do Português e o outro é um memorando de cooperação entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) Global Parques, Porto de Sines com a Zona Económica do Canal do Suez.

À tarde, Marcelo Rebelo de Sousa visita a Universidade de al-Azhar, faz um debate com alunos e reúne-se com o presidente do Parlamento, Ali Abdel Aal, e com o primeiro-ministro, Sherif Ismail, antes de discursar no encerramento do Fórum Económico Portugal-Egito.

O dia termina com uma receção à comunidade portuguesa no país, num hotel da capital.

Mais de vinte anos depois da visita de Estado de Mário Soares ao Egito, em 1994, a comitiva presidencial portuguesa integra o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, e quatro deputados à Assembleia da República, Fernando Anastácio (PS), Adão Silva (PSD), Nuno Magalhães (CDS) e Ana Mesquita (PCP).

