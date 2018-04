Nas Notícias Marcelo inicia programa oficial da visita de Estado ao Egito Por

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou hoje o programa oficial da visita de Estado ao Egito com um encontro com o seu homólogo, Abdel Fatah al-Sisi, no palácio Helipolis, no Cairo.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou cerca das 11:00 (10:00 em Lisboa), foi recebido pelo próprio al-Sisi, ouviu o hino de Portugal e recebeu honras militares.

Já no interior do palácio, reuniram-se as delegações dos dois países, em que se inclui o ministro da Cultura.

No final, estão previstas declarações dos dois presidentes, antes do almoço oficial.

