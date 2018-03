Nas Notícias Marcelo: “Guterres seria melhor Presidente” Por

A popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa continua em alta, mas o Presidente da República admitiu, ao assinalar o segundo ano do mandato, que não se teria candidatado contra António Guterres.

Num debate com alunos do ensino secundário, realizado numa escola em Almada, o chefe de Estado confessou pensar que o atual secretário-geral da ONU “cumpria melhor” a magistratura do que Marcelo.

“Vamos imaginar que o António Guterres era candidato a Presidente da República na altura em que eu fui. Eu quase de certeza não era candidato”, afirmou.

Sem perder tempo, Marcelo Rebelo de Sousa explicou-se: “Achava que ele cumpria essa missão melhor do que eu”.

“Porquê concorrer contra ele? Ele cumpria melhor do que eu”, insistiu ainda o Presidente.

A confissão surgiu na sequência de uma pergunta sobre a motivação para concorrer a Belém.

“Para nós, fazer política era – e é – uma missão, é servir os outros”, explicou o chefe de Estado, falando no plural para incluir António Guterres.

“Só há obrigação de desempenhar um determinado cargo se houver um dever de consciência de cumprir melhor essa missão do que outros, porque senão não vale a pena”, reforçou.

No caso de Marcelo, essa “missão” seria garantir o equilíbrio político face à inédita maioria de esquerda de apoio a um Governo PS, resultante das Legislativas de 2015.

“Naquele contexto, achei que, para o equilíbrio global do País, talvez fosse boa ideia haver quem, dentro da direita, fosse a esquerda da direita com capacidade de diálogo à esquerda, mas que equilibrasse o País no contexto que existia”, revelou.

Após tomar conhecimento de quem se apresentava como candidato a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa entendeu que “não havia nenhum que pudesse cumprir essa missão” como ele, pelo que avançou, ganhou e… finaliza hoje o segundo ano do mandato.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar