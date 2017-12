Nas Notícias Marcelo diz que Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão “vai fazer história” no país Por

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda-feira que a Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) “vai fazer história no país”, por ser uma instituição que relembra a memória mas se vira essencialmente para o futuro.

Na cerimónia de inauguração da Associação, Marcelo Rebelo de Sousa destacou que a AVIPG “fez história, faz história e vai fazer história neste país”. O percurso da instituição, sublinha, é também “compreender um pouco a história” dos últimos seis meses.

No entender do Presidente da República, a Associação baseia-se num conceito “muito novo” em Portugal, direccionado para três frentes: a memória, o futuro e o desenvolvimento económico do território.

“Estas três dimensões são juntas são muito raras”, considerou, acrescentando que a AVIPG é “uma associação virada para o futuro e com um horizonte que não tem limite”.

Marcelo notou, contudo, que esta visão diferenciada da associação suscitou dúvidas na sociedade portuguesa.

“Havia quem me perguntasse: “Mas afinal como era? Aquela iniciativa não se esgota naquilo que é justo relativamente às perdas que existiram, na ideia de se sensibilizar para o que se passou, mas quer mais. Até onde é que vão?” Estamos numa sociedade que está habituada a estas diferenças. É uma realidade nova”, referiu.

Nesse sentido, o chefe de Estado constatou que a associação “é diferente e é bom que seja exemplar no sentido de abrir um caminho diferente”, sublinhando que esta “quis ir mais além e quis passar uma outra dimensão que já não era de passado – uma dimensão de futuro”.

A finalizar, o Presidente da República frisou que a AVIPG “reconverte-se numa verdadeira associação para o desenvolvimento económico, social, cultural e humano destas terras, sem mudar o nome”, querendo “criar o futuro e ajudar a abrir pistas para esse futuro”.

