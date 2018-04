Nas Notícias Marcelo e Costa hoje em Paris no arranque das celebrações dos 100 anos de La Lys Por

O Presidente da República e o primeiro-ministro vão estar hoje juntos, em Paris, no arranque das celebrações do centenário da batalha de La Lys, uma das mais mortíferas da história militar portuguesa, travada durante a Primeira Guerra Mundial.

De acordo com o programa, as cerimónias iniciam-se às 17:00 (16:00 em Lisboa) na ‘Avenue des Portugais’ (Avenida dos Portugueses), onde será descerrada uma placa comemorativa dos 100 anos da batalha que fez mais de 7.000 vítimas portuguesas, entre mortos (400), feridos e prisioneiros (6.600).

A comitiva liderada pelo chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, dirige-se depois para o Arco do Triunfo, onde às 18:30 (17:30 de Lisboa) decorrerá uma cerimónia militar de homenagem ao soldado desconhecido francês.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro, António Costa, estarão presentes na cerimónia do “reavivar da chama” debaixo do Arco do Triunfo a autarca de Paris, Anne Hidalgo, e a secretária de Estado da Defesa de França, Geneviève Darrieussecq.

A Batalha de La Lys decorreu no dia 09 de abril de 1918 e resultou de um intenso ataque alemão contra as forças aliadas, nas quais os portugueses estavam integrados.

Os militares portugueses que combateram na Europa (cerca de 50.000) chegaram a França no início do ano de 1917. A Primeira Guerra Mundial terminou em novembro de 1918 com a vitória dos aliados.

As invocações da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial prosseguem na segunda-feira, no cemitério militar português de Richebourg, no norte de França, nas quais participará também o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron.

