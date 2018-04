Nas Notícias Marcelo faz condecoração surpresa a Jorge Sampaio Por

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, surpreendeu hoje o antigo Presidente da República Jorge Sampaio ao condecorá–lo com o Grande–Colar Ordem do Infante D. Henrique pela sua iniciativa de apoio aos estudos de jovens refugiados.

Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu esta condecoração no encerramento de uma conferência internacional sobre ensino superior em situações de emergência, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, ocasião em que também condecorou oito personalidades e institutos estrangeiros.

A lista de condecorações não foi oficialmente divulgada, mas o Presidente da República disse aos jornalistas que, como Jorge Sampaio já tinha o Grande-Colar da Ordem da Torre e Espada e o Grande-Colar da Ordem da Liberdade, quis distingui-lo agora com a Ordem do Infante D. Henrique, “que significa a projeção universal de uma causa e de um esforço em que ele se empenhou brilhantemente”.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o antigo Presidente “remou contra a maré por uma causa fundamental” através de “uma iniciativa solitária”, quando fundou a Plataforma Global de Assistência Académica de Emergência a Estudantes Sírios, em 2013, que depois teve “o apoio dos sucessivos governos portugueses e de muitas instituições, portuguesas e estrangeiras”.

Jorge Sampaio, por sua vez, confessou que foi surpreendido e declarou estar “muito contente” com o gesto do chefe de Estado. “Eu não ligo muito a estas coisas, mas, realmente, foi uma grande honra que ele me deu”, acrescentou.

Ainda sobre a plataforma fundada pelo antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que “começou por ser a causa dos refugiados sírios, depois passou a ser uma causa mais ampla, com refugiados de outras zonas próximas, egípcios, iraquianos, líbios”.

“Infelizmente, as guerras estão para durar e as migrações e os refugiados são uma causa a que se não pode fugir. Ele percebeu isso e lutou por isso com prestígio internacional, primeiro bastante só, e agora muito acompanhado”, enalteceu, defendendo que “merecia esta condecoração por esse esforço que prestigia Portugal”.

A Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir “quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores”.

O Grande-Colar é o mais alto grau desta ordem e “é concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros”, podendo também “ser concedido pelo Presidente da República a antigos Chefes de Estado e a pessoas cujos feitos, de natureza extraordinária e especial relevância para Portugal, os tornem merecedores dessa distinção”.

