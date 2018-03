Desporto Marcelo faz apelo ao futebol português Por

Numa altura de grande crispação que tem pautado o futebol português, o Presidente da República faz um apelo para que os agentes desportivos mostrem “cá dentro” a “grandeza” que mostram “lá fora”.

“Se me é permitido um apelo: que neste domínio do futebol, como em todos os desportos, que se manifeste sempre a mesma grandeza. Não seja apenas a elevação quando se trata de defender Portugal lá fora, a nível de seleções nacionais, ou de clubes. Seja cá dentro também. Saibamos manter o mesmo espírito, a mesma grandeza, a mesma elevação porque os portugueses merecem”, pediu Marcelo Rebelo de Sousa.

Presente na gala ‘Quinas de Ouro’, da Federação Portuguesa de Futebol, o chefe de Estado recebeu o prémio ‘Presidente’ e quis partilhar com toda a nação lusa.

“É dado a todos os portugueses.”

Marcelo Rebelo de Sousa salientou ainda que é um prémio para “os que vivem cá dentro, no nosso território físico, os que vivem no fim do mundo porque eles são a razão de ser daquilo que é a vossa luta, que é o vosso trabalho, que é a vossa dedicação”.

O Presidente da República sublinhou ainda que os portugueses estão juntos “nas vitórias, nas derrotas, nas alegrias, nas provações”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar