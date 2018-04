Motociclismo Marc Marquez vence GP das Américas pela quinta vez Por

O Grande Prémio das Américas de MotoGP voltou a ser um ‘feudo’ de Marc Marquez, que dominou a prova do princípio ao fim.

O Campeão do Mundo levou vantagem no início, apesar de ter sido obrigado a largar da segunda linha da grelha, conseguindo um bom arranque para na primeira curva já surgir em segundo, atrás de Andrea Iannone. Partindo então na perseguição ao italiano da Suzuki.

Marc Marquez fazia de tudo para pressionar Iannone, mas o transalpino conseguia a volta mais rápida, até que a pressão exercida pelo espanhol da Honda deu os seus frutos e começou a afastar-se do seu adversário, que a partir daí passou a ter de se preocupar com Valentino Rossi.

Mas a luta do ‘Doutor’ também era com Maverick Viñales, que conseguiu deixar o seu companheiro de equipa e lançar-se em busca dos dois primeiros. Depois de Cal Crutchlow sofrer uma queda, Rossi teve o ensejo de procurar o pódio, mas Iannone estava mais forte e acabou por garantir o terceiro posto, atrás de Viñales e de um imparável Marquez.

As Ducati estiveram pouco mais do que dececionantes, ainda que Andrea Dovizioso tenha levado a melhor das Desmosedici à quinta posição final, num contraste com Jorge Lorenzo, que não foi além do 11º posto. O regressado Dani Pedrosa ‘penou’ bastante na segunda Honda oficial, ainda que tenha concluído a prova no sétimo lugar. Foram notórias as debelidades do espanhol, ainda a recuperar de lesão.

Classificação final

1º Marc Marquez (Honda) 41m52,002s

2º Maverick Viñales (Yamaha) + 3,560s

3º Andrea Iannone (Suzuki) + 6,704s

4º Valentino Rossi (Yamaha) + 9,587s

5º Andreas Dovizioso (Ducati) + 13,570s

6º Johann Zarco (Yamaha) + 14,231s

7º Dani Pedrosa (Honda) + 18,201s

8º Tito Rabat (Ducati) + 28,537s

9º Jack Miller (Ducati) + 28,671s

10º Aleix Espargaro (Aprilia) + 28,875s