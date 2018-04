Motociclismo Marc Marquez na ‘pole’ no Texas mas prejudicando Maverick Viñales Por

Mais uma vez o nome de Marc Marquez volta a ficar associado a polémica. Desta vez por alegadamente ter prejudicado Maverick Viñales na segunda qualificação do Grande Prémio das Américas de MotoGP:

O Campeão do Mundo garantiu a ‘pole position’ para a corrida de domingo, depois de realizar uma volta em 2m03,658s, mas depois, quando Viñales tentava superar o tempo de Marquez o espanhol da Honda prejudicou o seu adversário da Yamaha, que acabou com o segundo tempo, a 0,406s.

“Era escusado o que aconteceu. Ele devia ver que eu vinha a fazer uma volta lançado e devia ter-se afastado. Não gosto de falar muito destas coisa mas Marc não esteve bem nisto. Mas não me vou focar em polémicas. Sei que tenho uma boa moto, que foi melhorando a cada volta que fiz e estou confiante para a corrida de amanhã”, afirmou Maverick Viñales após a qualificação.

A primeira fila da grelha de partida para a prova norte-americana será completada por Andrea Iannone, que confirmou o bom acerto da sua Suzuki para o traçado de Austin. O italiano ficou a 0,551s do tempo realizado por Marquez.

Johan Zarco ficou a uma milésima (!) de um lugar na primeira fila do ‘grid’, mostrando mais uma vez que a sua Yamaha Tech 3 está rápida também no traçado texano. O francês dividirá a segunda fila com Valentino Rossi, na segunda Yamaha oficial, e Jorge Lorenzo, que mais uma vez foi o mais rápido no seio da Ducati.

Resultado da qualificação

1º Marc Marquez (Honda) 2m03,658s

2º Maverick Viñales (Yamaha) 2m04,064s

3º Andrea Iannone (Suzuki) 2m04,209s

4º Johann Zarco (Yamaha) 2m04,210s

5º Valentino Rossi (Yamaha) 2m04,229s

6º Jorge Lorenzo (Ducati) 2m04,294s

7º Cal Crutchlow (Honda) 2m04,456s

8º Andrea Dovizioso (Ducati) 2m04,865s

9º Dani Pedrosa (Honda) 2m04,963s

10º Danilo Petrucci (Ducati) 2m05,058s