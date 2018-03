Desporto “Maravilhoso mundo” de Carvalhal dá origem a vídeo Por

Carlos Carvalhal tem conquistado o Reino Unido de várias formas, mas as suas conferências de imprensa têm sido amplamente destacadas. A BBC Sport do País de Gales decidiu compilar as melhores analogias do técnico português num vídeo hilariante. Veja.

Carlos Carvalhal é, por estes dias, uma das figuras mais emblemáticas do futebol britânico. Além de ter tirado o Swansea da zona de despromoção – com vitórias notáveis sobre o Arsenal ou o Liverpool – o técnico português tem estado debaixo dos holofotes pelas expressões que utilizada na sala de imprensa.

Natural de Braga, Carvalhal tem recorrido com frequência a analogias para expressar os seus pensamentos sobre o futebol, com destaque para ‘provérbios’ tipicamente portugueses como “meter toda a carne no assador”.

Neste sábado, após a goleada sobre o West Ham, por 4-1, o técnico português irradiava felicidade e explicou o grande jogo da equipa com “rock and roll”.

A BBC Sport do País de Gales decidiu juntar as melhores analogias do técnico português e criar um pequeno vídeo, espécie de ‘best of’, que tem sido partilhado nas redes sociais.

Veja.

5 PARTILHAS Partilhar Tweetar