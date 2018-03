Local Mar arrasta carros e inunda casas na Trafaria Por

O mar invadiu casas e arrastou casas, nesta quinta-feira, no Bairro 2º Torrão, na Cova do Vapor, na Trafaria, em Almada. Estão no local elementos da Polícia Marítima e Proteção Civil, bem como operacionais dos bombeiros.

De acordo com a TVI24, que cita o capitão do Porto de Lisboa, não se registaram feridos. Duas casas ficaram inundadas e carros que se encontravam no local foram arrastados pelo mar.

Outras casas estarão em risco, pelo que as autoridades estão a tomar medidas (construção de uma barreira de areia) para evitar que sejam afetadas.

Veja as imagens:

