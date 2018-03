Nas Redes Mapa revela o que a China pensa de Portugal (e dos europeus) Por

Um mapa deu a conhecer os grandes estereótipos da população chinesa sobre os países e povos europeus, incluindo… Portugal.

O nosso País até é referido duas vezes nesta imagem que está a tomar de assalto as redes sociais cá pelo ocidente.

Na base destes esteriótipos estão as pesquisas mais frequentes no Baidu, o motor de pesquisa mais usado na China.

No nosso caso, os chineses ficam intrigados pela ausência no principal ‘acontecimento’ do Século XX.

Se o esteriótipo fosse o nome do país, Portugal seria chamado ‘Não esteve na II Guerra Mundial’.

A nossa pátria é ainda motivo para o ‘segundo nome’ de um outro país. Na China, a Espanha até pode ser mais conhecida por ‘Porque não anexou Portugal?’

Com orgulho ferido, somos forçados a reconhecer que ‘Não esteve na II Guerra Mundial’ até é mais lisongeiro do que ‘Muito fracos’ (Itália), ‘Tem muitos negros’ (França) ou ‘Falidos’ (Grécia).

Há pelo menos três países europeus que merecem um destaque especial neste mapa chinês.

A Bulgária é o primeiro deste caso, ou não fosse chamada de ‘Longevidade induzida pelo leite’. O segundo é a Bielorrússia, conhecida na China por ‘Porque se chama Bielorrússia?’

O terceiro será talvez o único país a poder gabar-se do nome não oficial para os chineses. Trata-se da Ucrânia, o país das “Mulheres lindas”.

