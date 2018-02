Motores Manuel Pinto com queixas do Rali Serras de Fafe Por

A primeira prova do Campeonato de Ralis de Portugal foi palco de uma prova muito disputada como há muito não se via, mas mereceu críticas por parte de alguns concorrentes, como foi caso de Manuel Pinto.

O piloto de Gondomar, que alinhou aos comandos do Fiat Punto R3D com que disputa a Taça FPAK de ralis juntamente com o seu co-piloto Francisco Martins, não teve uma prova fácil e acabou por abandonar precocemente o Rali Serras de Fafe.

Manuel Pinto, campeão nacional de ralis diesel, até abordou a prova da Demoporto de forma cautelosa, procurando gerir o seu Fiat face ao pisto degradado das classificativas de Fafe. No entanto esse cuidado não foi suficiente para evitar apanhar o concorrente que o antecedia na classificativa. Para evitar o carro do adversário o piloto de Gondomar acabou por embater no muro de terra que ladeava a estrada e isso acabou por causar estragos no Punto R3D, obrigando à desistência.

“Fiquei completamente desolado, porque partimos de minuto em minuto, o que me parece ridículo numa prova em piso de terra e com especiais desta quilometragem. Mesmo com muitas cautelas, acabamos por apanhar o concorrente que nos antecedia e numa travagem, para não lhe embater, embatemos contra um morro de terra, onde furamos e recuamos a roda. Ainda completamos a especial mas optamos por não prosseguir em prova. Após todas estas peripécias, vamos também repensar a nossa época, voltando ao Campeonato de Portugal de Ralis”, contou Manuel Pinto.