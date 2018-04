Nas Notícias Manuel Pinho terá recebido meio milhão e é suspeito de deter quatro offshores Por

O Ministério Público está a investigar quatro offshores que terão pertencido a Manuel Pinho. O ex-ministro da economia de José Sócrates é suspeito de ter recebido meio milhão de euros do GES enquanto exercia funções.

O antigo ministro da economia de José Sócrates está a ser investigado pelo recebimento de meio milhão de euros por parte do GES, além de quatro offshores que alegadamente detinha. O dinheiro terá sido utilizado para a compra de um apartamento em Nova Iorque, avança a SIC Notícias.

Além disto, o Ministério Público (MP) investiga também alegados pagamentos do GES a António Mexia, presidente da EDP.

A mesma fonte dá conta da indignação dos advogados de Manuel Pinho ao saberem das suspeitas do MP através da comunicação social.

Recorde-se que Ricardo Salgado foi constituído arguido no caso EDP esta sexta-feira, numa acusação refutada pela defesa do antigo banqueiro, onde sublinha que este não participou num suposto ato de corrupção em benefício do GES e da EDP.

